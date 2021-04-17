В четырех регионах Украины занято более 70% коек с кислородом для COVID-больных: список

По состоянию на утро, 17 апреля, в Украине занято 58,4% коек с кислородом для больных коронавирусом. Самый высокий показатель наблюдается в городе Киев – 76,4%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. Следующими в статистике оказались Киевская – 72,7%, Львовская – 72,5%, Николаевская – 70,2% области.

В Одесской области заполненность коек с подведенным кислородом составляет 67,5%, Хмельницкой – 65,7%, Сумской – 65,5%. Самые низкие показатели – в Ивано-Франковской – 29,5%, Закарпатской – 29,6% и Луганской областях – 42,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально подтверждено 1 936 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 984 – обнаружены за прошедшие сутки.