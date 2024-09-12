Ежедневно КАБы, дроны и самолеты: рассказ жительницы поселка Шалыгино, расположенного в 4 км от России

Поселок Шалыгино, что на Сумщине, находится в четырех километрах от границы с Курской областью, если по прямой. Это, наверное, ближайший крупный населенный пункт от территории РФ, занятой сейчас Силами обороны Украины. О том, как сейчас живется в поселке, OBOZ.UA рассказывает его жительница Татьяна Колотова (фамилия изменена).

Видео дня

– Четыре километра до границы – это практически ничто. Как часто вас обстреливают?

– Да каждый день! КАБы – не так часто, а дроны – те каждый день летают. Сейчас жизнь такая, что на улице больше 15-20 минут лучше не находиться: идет настоящая "охота". Даже на огород выходишь и знаешь, что время ограничено. Слышишь, что гудит, – надо куда-то забежать, чтобы не было видно. Ну а если пришло сообщение, что вылетел самолет и воздушная тревога, тогда, конечно же, в укрытие. Ну в смысле в погреб.

– Диверсионно-разведывательные группы врага к вам часто пытаются зайти?

– Бывает. Только не именно в Шалыгино, а пытаются прорваться южнее, через Волковку и Ходино. Эти села относятся к Шалыгинской громаде, а расстояние от границы там вообще километра два. Последний раз, что я знаю, попытка была где-то полгода назад. Но там же вдоль всей границы наши хлопцы, пограничники. Отбили, у нас было какое-то количество "трехсотых".

Что касается именно Шалыгино, то к нам даже в начале вторжения не зашли. Если с севера, со стороны Глухово, то там лесные массивы, потом река. А по прямой – так там никаких дорог нет: поля и опять же небольшие леса.

– Насколько оперативно власть устраняет последствия обстрелов поселка?

– Ну вот у нас только что свет появился, а так его не было три дня. Власти делают что могут, восстанавливают. Но все зависит от обстановки – можно ли выезжать или нельзя, реально ведь и под повторный обстрел попасть. Блэкауты могут быть и два раза в неделю, и раз в две недели – смотря куда попадут. Когда сильные обстрелы, то и провода обрываются.

– Аптеки, магазины работают?

– Аптек у нас уже нет, но, к счастью, Центр первичной медико-санитарной помощи работает. Магазины тоже. Не все, конечно, есть продукты, но хлеб, все основное привозят. Кстати, и гуманитарку привозят. Но, вообще, если что-то необходимо, надо ехать в Глухов. Это 22 километра, если по прямой. Но мост еще в феврале 2022 года взорвали, приходится в объезд. Маршрутки отменили – после того, как недавно одна сгорела: дрон попал. Надо добираться своим транспортом, а это тоже опасно – дроны гоняются за машинами.

– Жителей из поселка много уехало?

– Даже не знаю, но осталось достаточно много.

– А у вас было желание уехать?

– Все упиралось в один вопрос: с кем? У меня муж, сын. Им уезжать нельзя, а куда я сама поеду, зачем? В начале войны у многих вообще не было мысли уезжать, думали, что все быстро закончится, особенно после того, как освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Никто и не думал, что нас тут будут так бомбить каждый день, жечь и все такое… Сейчас вот власти предлагают эвакуироваться. Даже из Глухова – там тоже интенсивные обстрелы, магазины закрываются, налоговую вывезли. Предлагают бесплатно билет на поезд Шостка – Киев и 2 тысячи гривен на руки. Ну так это если у кого родственники там где-то есть.

– Дети в поселке в школу пошли?

– Да какая там школа! Она закрыта уже два года. Точнее, уже разбомблена. У нас занятия онлайн, дистанционка. Это если свет и интернет есть.

– Стали ли обстрелы сильнее после захвата Силами обороны Украины части Курской области?

– Вот с этого момента вообще невыносимо стало жить, сразу все ужесточилось. Начались все эти дроны, у нас уже столько хат из-за них погорело… Сейчас даже страшно на улицу выйти. Россияне просто мстят, просто так "кошмарят".

– Каким вы видите дальнейшее развитие событий?

– Надеемся на лучшее. Раз наши Вооруженные силы зашли на территорию Курской области и создали "санитарную зону" перед Сумами и Белопольем, то надо не останавливаться. Если занять Рыльск, то будет довольно широкая "санитарная зона" перед Глуховом. И соответственно, перед Шалыгино.