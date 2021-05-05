В четверг почти всю Украину накроют дожди: синоптики уточнили прогноз

В четверг, 6 мая, в Украине на большей части территории ожидаются дожди. Солнечная погода сохранится только в нескольких областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На западе и севере Украины будет прохладнее, чем в других регионах (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Средняя температура воздуха днем составит 14-21 градус по Цельсию, ночью столбик термометра опустится до +5-10 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке и в Крыму.

Осадки накроют почти всю страну за исключением Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей и АР Крым.

В Киеве днем и ночью ожидаются дожди, днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, ночью будет от 8 до 10 градусов.

Напомним, в четверг, 6 мая, Украину со всех сторон окружат циклоны и атмосферные фронты, из-за чего погода ухудшится. Так, в большинстве областей следует ожидать дожди и грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.