В Черновцах 100-летнюю женщину вылечили от коронавируса. Фото

В Черновцах от COVID-19 вылечили 100-летнюю пациентку. Черновчанка была госпитализирована впервые в жизни и справилась с болезнью.

Как сообщает местное издание АСС, в начале весны коронавирусом заболели члены семьи Марии Тихоновны. А две недели назад ее самую госпитализировали в городскую больницу №1.

"Она лечилась дома сначала. Когда стало хуже – отправили к нам. Это было в середине марта... Она поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже", – рассказала старший врач Елена Крапивина.

Несколько дней женщина находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом.

У пациентки были сопутствующие болезни, однако в таком возрасте, по словам медиков, это не удивительно. За бабушкой ухаживали круглосуточно медперсонал больницы, а также родственники, которые в это время лечились в этом же заведении.

"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки", – отметила врач.

УЗИ легких показала положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. Известно, что пациентка когда-то сама работала в этой больнице медсестрой.

Довольно быстро организм женщины справился с недугом acc.cv.ua

Сейчас у 100-летней пациентки ПЦР-тест отрицательный acc.cv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах наблюдается тяжелая ситуация с COVID-19: в больницах не хватает свободных мест для инфицированных, а врачи отмечают рост количества тяжелых случаев и смертности.