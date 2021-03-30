У Чернівцях 100-річну жінку вилікували від коронавірусу. Фото

У Чернівцях від COVID-19 вилікували 100-річну пацієнтку. Чернівчанка була госпіталізована вперше в житті і впоралась із хворобою.

Як повідомляє місцеве видання АСС, на початку весни на коронавірус захворіли члени родини Марії Тихонівни. А два тижні тому її саму госпіталізували в міську лікарню №1.

"Вона лікувалась вдома спершу. Коли стало гірше – відправили до нас. Це було у середині березня… Вона прибула у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше", – розповіла старша лікарка Олена Крапивіна.

Кілька днів жінка перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою.

У пацієнтки були супутні хвороби, втім у такому віці, за словами медиків, це не дивно. Бабусю доглядали цілодобово медперсонал лікарні, а також родичі, котрі в цей час лікувались у цьому ж закладі.

"Це ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї раді, та й вона сама дуже радісно сприйняла день виписки", – зазначила лікарка.

УЗД легень показала позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний. Відомо, що пацієнтка колись сама працювала в цій лікарні медсестрою.

Досить швидко організм жінки впорався з недугою acc.cv.ua

Зараз у 100-річної пацієнтки ПЛР-тест негативний acc.cv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях спостерігається важка ситуація з COVID-19: у лікарнях не вистачає вільних місць для інфікованих, а лікарі наголошують на зростанні кількості важких випадків і смертності.