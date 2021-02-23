В Черновицкой области усилили карантин: что запретили

В Черновицкой области из-за большого количества новых случаев заражения COVID-19 усилили карантин.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, ограничения начинают действовать с 23 февраля и продлятся до 9 марта.

В этот период все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение, будут закрыты игровые зоны в торговых центрах. При этом рестораны и кафе будут работать только до 22:00.

"На Буковине в пять раз выросло количество больных коронавирусом детей. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", – сообщил глава области Сергей Осачук.

Чиновник добавил, что на стационаре в регионе находится 1113 пациентов, а коечный фонд в COVID-больницах заполнен почти на 63%.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе запланировано развернуть еще 500, из них 120 уже добавили сегодня", – отметил Осачук.

Напомним, что в пяти областях Украины решили усилить карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине с 24 февраля официально начнет действовать адаптивный карантин.