В Черновицкой области усилили карантин: что запретили
В Черновицкой области из-за большого количества новых случаев заражения COVID-19 усилили карантин.
Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, ограничения начинают действовать с 23 февраля и продлятся до 9 марта.
В этот период все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение, будут закрыты игровые зоны в торговых центрах. При этом рестораны и кафе будут работать только до 22:00.
"На Буковине в пять раз выросло количество больных коронавирусом детей. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", – сообщил глава области Сергей Осачук.
Чиновник добавил, что на стационаре в регионе находится 1113 пациентов, а коечный фонд в COVID-больницах заполнен почти на 63%.
"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе запланировано развернуть еще 500, из них 120 уже добавили сегодня", – отметил Осачук.
Напомним, что в пяти областях Украины решили усилить карантин.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине с 24 февраля официально начнет действовать адаптивный карантин.