В Черновицкой области отстроят дороги в буковинские Карпаты

В Черновицкой области заявили о плане обновить дороги в отдаленные населенные пункты в Карпатах. Работы будут выполняться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Речь идет о дорогах к Шепоту, Конятину, Добгополью, Путиле и другим селам и поселкам. Об этом информирует Черновицкая ОГА.

"В прошлом году совместно с Дорожной службой в Черновицкой области мы начали эту работу, разработали необходимую проектно-сметную документацию и уже определили подрядчиков по большинству объектов, что позволяет в ближайшие годы отремонтировать их и обеспечить нормальный проезд к Шепоту", - рассказал первый заместитель главы областной администрации Богдан Ковалюк.

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В областной администрации надеются, что качественное транспортное сообщение не только поможет жителям отдаленных громад, но и поспособствует туристической привлекательности региона.

В частности, в Шепоте начинается туристический маршрут на гору Томнатык, водопаду Сучавский Гук и другим памятникам природы. Также в селе находится КПП "Шепот" на границе с Румынией. Его закрыли в 2010 году, но планируют снова запустить.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную модернизацию международных пунктов пропуска, которая начнется в 2022 году по программе "Большая стройка".