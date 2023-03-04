В Черном море заметили три российских ракетоносителя: наготове до 16 'Калибров'

По состоянию на утро субботы, 4 марта, в Черном море находятся три ракетоносителя России. Они оснащены 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Видео дня

В этой связи украинцам следует не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Черном море 3 вражеских ракетоносителя – 2 подлодки и один надводный корабль. Общий возможный залп до 16 "Калибров", – говорится в сообщении.

Отметим, что опасность ракетных ударов остается как из суши, так и с воздуха – с использованием стратегической и тактической авиации врага. Кроме того, есть угроза ударов дронами-камикадзе.

Стоит добавить, что накануне спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что массированные ракетные удары государства-террориста РФ по территории Украины могут остаться в прошлом. Это связано, прежде всего, с нехваткой в России высокоточного оружия.

В то же время Россия продолжает искать новую тактику для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России есть в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, благодаря которым экономит дорогие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!