В Черниговской области в пруду утонули двое малолетних братьев

Рядом с селом Слободка, что на Черниговщине, в пруду утонули два несовершеннолетних брата. Трагедия произошла вечером во вторник, 13 июля.

Мальчикам было 10 и 14 лет. Сообщение в службу спасения поступило около 16:20 от их отца, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что дети без разрешения родителей пошли к местному водоему, они хотели искупаться. Мальчиков долго не было дома, поэтому отец пошел искать их. Мужчина обнаружил вещи ребят на берегу пруда и забил тревогу.

Отец позвонил в экстренные службы и сразу начал искать детей в воде самостоятельно. В результате еще до приезда спасателей тела двух погибших мальчиков на берег достали полицейские. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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