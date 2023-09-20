В Черкасской области женщина родила ребенка в автомобиле скорой помощи: это были ее девятые роды

Роженица из Черкасщины не успела доехать до роддома и родила малыша прямо в карете скорой помощи. Новорожденный сын стал девятым ребенком 33-летней женщины.

Об этом сообщило местное издание "Обо всем", ссылаясь на информацию пресс-службы Центра экстренной медицинской помощи Черкасщины. Отмечается, что "автомобильные" роды медики приняли у женщины 19 сентября.

Вызов в службу экстренной медпомощи о том, что у жительницы поселка Ирдынь начинаются роды, поступил ночью в 00:53. Из телефонного разговора выяснилось, что у женщины это была девятая беременность.

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Бригада ЭМД сразу выехала за роженицей, чтобы как можно быстрее доставить ее в роддом. Однако женщина начала рожать прямо в салоне "скорой".

Поскольку роды были стремительными, в помощь коллегам отправилась еще одна бригада медиков.

В результате рождения ребенка прошло без осложнений и на свет появился здоровый малыш – девятый ребенок в семье.

Как выяснили акушеры, у женщины это были не первые роды в "скорой". Счастливую маму с новорожденным сыном доставили в Черкасский областной перинатальный центр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни женщина родила ребенка в авто под стенами роддома. Они с мужем ехали 80 км в медучреждение, однако не успели войти внутрь.

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