В Черкасской области пропал десантник-ветеран АТО. Фото

В селе Бобрица возле Канева на Черкасщине 28 декабря пропал ветеран войны на Донбассе Анатолий Ганенко. С тех пор мужчину никто не видел.

Помощь в розыске побратима попросил на личной странице в Facebook морской пехотинец Вооруженных сил Украины Андрей Пидлисный. По его словам, последний раз Ганенко видели 28 декабря в 19:20. Мужчина отдыхал в одном из заведений упомянутого села, однако после перепалки покинул его.

Уже на протяжении двух недель никаких новостей о мужчине нет, никаких деталей не знает и полиция. Поэтому друг пропавшего Ганенко попросил сообщать ему любую информацию.

"Толя – морпех, десантник, участвовал в рейде 95 (рейд 95 бригады ВСУ в тыл врага, признан самым длинным в мире. – Ред.), за годы войны, начиная с 2014, накосил со своей винтовки не один десяток "сепаров". Это не вымышленный персонаж или мифический герой, Толя – реально человек слова и дела", – написал Пидлисный.

"Я свидетель одного из промежутков его боевого пути и поэтому выше написанное подтверждаю лично, как сержант и подчиненный во взводе (далеко не пехотном) он проявлял себя только с лучшей стороны. Военный, который встал на защиту Родины и помог защитить независимость нашего государства, сейчас нуждается в вашей помощи и огласке", – обратился защитник к неравнодушным украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года на Луганщине был жестоко жестоко убит ветеран АТО Юрий Гундар. Преступники зарезали парня и бросили в канаву, где тело Героя пролежало почти 10 дней.