На Черкащині зник десантник-ветеран АТО. Фото

У селі Бобриця поблизу Канева на Черкащині 28 грудня зник ветеран війни на Донбасі Анатолій Ганенко. З тих пір чоловіка ніхто не бачив.

Допомоги у розшуку побратима попросив на особистій сторінці у Facebook морський піхотинець Збройних сил України Андрій Підлісний. За його словами, востаннє Ганенка бачили 28 грудня о 19:20. Чоловік відпочивав в одному із закладів згаданого села, однак після сутички залишив його.

Вже впродовж двох тижнів ніяких новин про чоловіка немає, жодних деталей не знає і поліція. Тому друг зниклого Ганенка попросив повідомляти йому будь-яку інформацію.

"Толя – морпіх, десантник, брав участь у рейді 95 (рейд 95 бригади ЗСУ в тил ворога, визнаний найдовшим у світі. – Ред.), за роки війни, починаючи з 2014, накосив зі своєї гвинтівки не один десяток "сепарів". Це не вигаданий персонаж чи міфічний герой, Толя – реально людина слова і діла", – написав Підлісний.

"Я – свідок одного з проміжків його бойового шляху і тому вище написане підтверджую особисто, як сержант і підлеглий у взводі (далеко не піхотному) він виявляв себе лише з кращого боку. Військовий, який став на захист Батьківщини та допоміг захистити незалежність нашої держави, зараз потребує вашої допомоги та розголосу", – звернувся захисник до небайдужих українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року на Луганщині був жорстоко жорстоко вбитий ветеран АТО Юрій Гундар. Злочинці зарізали хлопця і кинули в канаву, де тіло Героя пролежало майже 10 днів.