В Черкасской области из-за пожара в доме погибли женщина и двое детей

В селе Белозерье Черкасской области загорелся жилой дом. В результате пожара погибли три человека, среди них двое детей 2015 и 2017 года рождения.

Об этом сообщает пресс служба ДСНС Украины. Происшествие произошло 27 марта на площади 5 кв. метров.

"В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка. После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и 2 девочек 2015 и 2017 рождения", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Лозовая Харьковской области в среду, 24 марта, произошел пожар в многоэтажке на улице Володарского, 29. В результате инцидента погиб мальчик 2018 рождения, его родственников удалось спасти.