В Черкасской области будут судить мужчину, который осквернил могилу воина. Фото

В Уманщине Черкасской области мужчина осквернил могилу погибшего военного. Теперь он предстанет перед судом.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасщины. Установлено, что 52-летний житель с друзьями распивал алкогольные напитки на местном кладбище.

Из могилы украинского защитника, отдавшего жизнь за независимость, фигурант вырвал и выбросил поминальные венки, разорвал поминальную ленту и опрокинул пластиковую вазу с живыми цветами.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении фигуранта. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Напомним, вечером 3 марта 2023 г. группа подростков устроила акт вандализма в селе Ивахны Уманского района Черкасской области. В погоне за контентом для соцсетей малолетние вандалы надругались над могилой погибшего односельчанина и попрали государственный флаг Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на афганском кладбище в городе Вышгород Киевской области вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни Владимира Мельничука, погибшего во время Революции Достоинства, 20 февраля 2014 года, в центре Киева от пули снайпера.

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