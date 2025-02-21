В Черкассах мужчина не явился в ТЦК после получения боевой повестки, потому что 'так посоветовали на работе': чем все кончилось

В Черкассах мужчина не явился в территориальный центр комплектования после получения боевой повестки, потому что ему так посоветовали коллеги по работе. Суд назначил обвиняемому три года тюрьмы.

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Об этом сообщается в приговоре Шполянского районного суда. Там подчеркнули, что приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Во время судебного заседания житель Черкасс рассказал, что во время командировки к нему позвонили по телефону и сообщили о визите работников ТЦК. По приезду мужчина пошел в территориальный центр комплектования.

Он прошел ВЛК, где он был признан годным к службе и впоследствии получил повестку. Однако в указанный день военнообязанный не явился в ТЦК, потому что так ему посоветовали коллеги по работе.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 (уклонение от призыва) и назначил три года лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, аргументируя это тем, что имеет небольшой вес. Также он жаловался на неразбериху в датах, однако суд наказал гражданина за нарушение законодательства и приговорил его к 1 году лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно законодательству Украины, уклонение от мобилизации является весомым правонарушением, предусматривающим уголовную ответственность. Уклонист может получить длительный срок – от 3 до 5 лет тюрьмы.

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