На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации 'из-за путаницы с датами и веса': как его наказали

В Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, объясняя это тем, что имеет небольшой вес. Также он жаловался на "путаницу в датах", но суд наказал военнообязанного гражданина за нарушение законодательства.

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Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. Дело рассматривалось в Миргородском горрайонном суде.

Согласно материалам, в июне 2024 года житель Полтавщины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. После этого ему вручили "боевую" повестку, однако в ТЦК и СП он не явился.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, в ТЦК он не пришел "из-за путаницы с датами". Кроме этого, заявил, что не может служить в Силах обороны, потому что "имеет вес меньше 45 кг и определенные проблемы со здоровьем", хотя подтверждающих медицинских документов военнообязанный предоставить не смог.

Рассмотрев все обстоятельства дела, судья признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Однако приговор не окончательный – у осужденного остается право на его обжалование в апелляционном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области к трем годам лишения свободы приговорили 42-летнего мужчину. Согласно данным суда, в 2023 году он проигнорировал повестку от ТЦК.

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