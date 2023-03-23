В Чехии собрали $1,2 млн на приобретение РСЗО RM-70 для Украины: ее назвали Přemysl. Фото

В Чехии собрали деньги на покупку реактивной системы залпового огня RM-70 для украинской армии, которая борется с полномасштабным вторжением России. Ее назвали Přemysl.

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Об этом в четверг, 23 марта, сообщило издание Сeske Noviny. Как отмечается, на приобретение техники чехи собрали более 30 млн крон (около $1,2 млн). Украине эта установка будет передана в течение нескольких недель.

Средства на вооружение для Украины в Чехии собирали в рамках инициативы под названием "Подарок Путину".

Как сообщил Мартин Ондрачек из инициативы "Подарок для Путина", поставка также будет включать 365 ракет.

"Сегодня мы превысили отметку в 30 млн крон, наша цель – 50 млн. Машина, которую мы хотим приобрести, стоит 17 млн крон. Цель также отправить на фронт еще 365 ракет, чтобы оружие было укомплектовано", – сказал Ондрачек. Он добавил, что одна ракета стоит 88 тыс. крон, а в комплекте их 40.

Эта ракетная установка была выбрана, исходя из требований украинской армии. Условием было, чтобы она была доступна быстро и была произведена в Чехии.

По словам основателя инициативы и бизнесмена Далибора Дедека, необходимые деньги собрали очень быстро.

"Мы гордимся тем, что чешская общественность за несколько недель собрала несколько десятков миллионов, потому что мы объявили об этом событии в первую годовщину вторжения российских войск в Украину", – сказал Дедек.

С помощью инициативы "Подарок Путину" для Украины было приобретено несколько мобильных систем противовоздушной обороны чешского производства Viktor, модернизированный танк T-72, различные типы беспилотников.

"Наша мечта – выбрать в следующей волне что-то, что оторвется от земли и полетит", – добавил Дедек.

Как пишет издание, РСЗО RM-70 прошла ремонт на заводе STV Group в Поличке. Название система получила в честь легендарного первого князя чехов Пржемысла Орача.

РСЗО RM-70 – это чешская версия советского "Града", но на шасси компании Tatra, а также с новой системой зарядки. Она имеет пусковую установку на 40 122-миллиметровых ракет "Град", но, в отличие от российской версии, несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813. Это сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что за год полномасштабного вторжения России в Украину Прага передала Киеву военную помощь примерно на 1,68 млрд евро. Украинская армия получила 89 танков и более 200 боевых машин пехоты.

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