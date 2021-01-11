В Британии заявили о переполненных моргах из-за COVID-19

В Британии заявили о том, что тела умерших от коронавируса вынуждены хранить во временном морге в Суррее, поскольку мест в окружной больнице уже нет.

Об этом пишет Daily Mail. Такая ситуация сложилась на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Больничные морги округа могут вместить 600 тел, однако сейчас они уже заполнены, а во временном учреждении есть места для 845 тел, говорится в сообщении.

По словам представителя Surrey Local Resilience Forum, если в ближайшие недели пропускная способность в 1445 тел будет превышена, в округе возникнут "настоящие трудности".

Он напомнил, что во время первой волны инфекции данный морг принял 700 тел. При этом она длилась примерно 12 недель с середины марта до середины мая. С 21 декабря, всего через две с половиной недели, это число составляет 300.

По заявлению Джерри Киркби, который работает на Surrey Local Resilience Forum, количество умерших резко и быстро увеличилось за последние две с половиной недели – это вызывает "некоторую озабоченность". Нет никаких признаков того, что рост заболеваемости уменьшится, а переполненный временный морг – свидетельство того, что люди не соблюдают мер предосторожности, разработанных правительством для противодействия пандемии, считает он.

Временный морг в Хедли-Корт в Лезерхеде, открытый во время первой волны пандемии dailymail.co.uk

Окружная больница dailymail.co.uk

Ранее стало известно, что в пятницу, 8 января, в Великобритании зафиксировали рекордный показатель смертности от коронавируса за сутки с начала пандемии – 1 325 умерших. До этого наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали 21 апреля 2020 года – 1 224.

Карта распространения коронавируса в мире gisanddata.maps.arcgis.com

10 января было зафиксировано 55 026 ​​новых случая заражения. Всего коронавирусом в Британии с начала пандемии заболели 3 081 368 человек, скончались 81 567 больных.

Как сообщил OBOZREVATEL, Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса. Прививочная кампания стартовала 8 декабря.

Первыми вакцину от компаний Pfizer и BioNTech получили медработники и люди старше 80 лет. Вакцинация не является обязательной.