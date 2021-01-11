У Британії заявили про переповнені морги через COVID-19

Таша Адамович Суспільство 12:12, 11.01.2021 Оновлено: 13:00, 11.01.2021

У Британії заявили про те, що тіла померлих від коронавірусу змушені зберігати в тимчасовому морзі в Суреї, оскільки місць в окружній лікарні вже немає.

Про це пише Daily Mail. Така ситуація склалася на тлі зростання захворюваності на COVID-19 у країні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Лікарняні морги округу можуть вмістити 600 тіл, однак зараз вони вже заповнені, а в тимчасовій установі є місця для 845 тіл, зазначено в повідомленні.

За словами представника Surrey Local Resilience Forum, якщо найближчими тижнями пропускна здатність у кількості 1445 тіл буде перевищена, в окрузі виникнуть "справжні труднощі".

Він нагадав, що під час першої хвилі інфекції морг прийняв 700 тіл. Цей період тривав приблизно 12 тижнів із середини березня до середини травня. З 21 грудня, всього через два з половиною тижні, ця кількість становить 300.

За заявою Джеррі Кіркбі, який працює на Surrey Local Resilience Forum, кількість померлих різко та швидко збільшилася за останні два з половиною тижні – це викликає "деяку заклопотаність". Немає жодних ознак того, що зростання захворюваності зменшиться, а переповнений тимчасовий морг – підтвердження того, що люди не дотримуються запобіжних заходів, розроблених урядом для протидії пандемії, вважає він.

Тимчасовий морг у Хедлі-Корт у Лезерхеді, відкритий під час першої хвилі пандемії
dailymail.co.uk
Окружна лікарня
dailymail.co.uk

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 8 січня, у Великій Британії зафіксували рекордний показник смертності від коронавірусу за добу з початку пандемії – 1325 померлих. До цього найбільша кількість летальних випадків була зареєстрована 21 квітня 2020 року – 1224.

Мапа поширення коронавірусу в світі
gisanddata.maps.arcgis.com

10 січня було зафіксовано 55 026 нових випадків зараження. Всього коронавірусом у Британії з початку пандемії занедужало 3 081 368 осіб, померло 81 567 хворих.

Як повідомив OBOZREVATEL, Велика Британія першою у світі почала вакцинацію від коронавірусу. Кампанія зі щеплення стартувала 8 грудня.

Першими вакцину від компаній Pfizer і BioNTech отримали медпрацівники та люди старші за 80 років. Вакцинація не є обов'язковою.

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