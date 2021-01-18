В Британии снимают с продаж антисептик, который может вызывать слепоту и смерть при проглатывании

В Великобритании в срочном порядке снимают с продаж антисептик для рук, в составе которого выявили метанол – высокотоксичное запрещенное вещество, которое может привести к слепоте и даже смерти при проглатывании.

В частности, как сообщает Daily Mail, всего были отозваны два дезинфицирующих геля для рук, продаваемых на таких крупных сервисах, как Amazon и eBay.

Первое из них – lbcccndc Instant Hand Sanitiser, которое производится в Китае компанией Guangzhou Sizhu Network Technology Co. В его составе содержится 37% метанола – токсичного спирта, который используется в промышленности в качестве растворителя, пестицида и альтернативного источника топлива.

Он входит в список запрещенных ингредиентов при производстве дезинфицирующих средств для рук в Великобритании. А по данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, побочные продукты метаболизма метанола вызывают метаболический ацидоз – накопление кислоты в крови, приводящее к слепоте и смерти.

Кроме того, данный антисептик содержит недостаточный уровень этанола – только 7%, которых недостаточно для уничтожения микробов, включая вирус COVID-19.

Второй гель для рук, который решили снять с продаж, – Yucky Hands, американский производитель YuckyGroup которого заявил, что средство было одобрено FDA (Управление продовольствия и медикаментов США) и ВОЗ.

Хотя он не содержал метанол, эксперты обнаружили в нем только 42,3% алкоголя, что считается недостаточным для эффективного уничтожения вирусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии неожиданно оценили достоинства антисептика из СССР. Он оказался безопаснее, чем многие другие дезинфицирующие средства, и активным против коронавирусов.