В Британии начались учения украинских пилотов на самолетах НАТО, — Сунак

В Британии начались учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал увеличить помощь Украине.

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Такое заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. "Мы начинаем обучать украинских пилотов как на самолетах стандарта НАТО, так и тактике. Я думаю, что это важно", – сказал Сунак.

Хотя планов по отправке британских или других западных истребителей в Украину пока нет, в случае принятия решения украинские пилоты будут с ними ознакомлены. Но, поскольку освоение западных истребителей может занять несколько месяцев, Великобритания изучает альтернативные способы усиления ПВО Украины.

"Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он делает ставку на то, что мы потеряем самообладание. Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибался сейчас", – сказал Сунак.

Он также отметил, что союзники должны предоставить Украине "продвинутые возможности, соответствующие стандартам НАТО", и даже больше.

"Украине нужно больше артиллерии, бронетехники и средств противовоздушной обороны, поэтому сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку", – сказал он, призвав мировых лидеров отправить самое современное оружие Украине сейчас, чтобы она могла "получить решающее преимущество на поле боя", чтобы обеспечить свое долгосрочное будущее.

Примечательно, что Сунак не призывает другие страны предоставить то, что Великобритания до сих пор не предоставила сама. Лондон либо уже прислал, либо пообещал прислать танки, системы ПВО и артиллерию для усиления обороноспособности Киева.

Напомним, ранее в НАТО пояснили, почему партнеры затягивают передачу Украине истребителей. Пилоты ВСУ нуждаются в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые боевые самолеты класса F-16 могут появиться в нашей стране в период от трех до восьми месяцев.

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