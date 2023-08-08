В боях за Украину погиб защитник с Киевщины, который пошел на фронт добровольцем. Фото

Защищая Украину на Донбассе, в боях погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дубина из Киевской области. Минувшим летом мужчина оставил бизнес и пошел в ряды армии добровольцем, служил в третьей стрелковой роте.

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В апреле воину исполнилось 40 лет. О потере сообщили на официальной странице Национального университета биоресурсов и природопользования в Facebook, где в свое время учился защитник (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Родился Герой 24 апреля 1983 года в селе Дмитровка, где прошло его детство и юные годы. После окончания Дмитриевской общеобразовательной школы, получал образование в Аграрном университете Украины (НУБиП). А второй диплом – по учету и аудиту – в Мелитопольском институте государственного и муниципального управления.

Он стал предпринимателем, занимался бизнесом, сотрудничал с ООО INTER CARS UKRAINE менеджером по продажам запчастей.

"Неразлучный с гитарой парень любил петь лирические песни и песни о войне, пел в кругу друзей, часто выступал на концертах в Дмитровском доме культуры. Добрый, искренний, открытый, веселый, общительный – именно таким его помнят", – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что Сергей с детства грезил военным делом и готовил себя – самосовершенствовался, будто бы чувствовал, что эти навыки ему вскоре понадобятся.

С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину он вступил в ряды Дмитровской теробороны. А 1 июля 2022-го пошел добровольцем в ряды ВСУ.

На фронте 31 июля 2023 года защитник получил не летальные ранения – жизнь 40-летнего Сергея Дубины оборвалась вблизи населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области.

"Светлое воспоминание останется в сердцах тех, кто знал, любил, уважал Сергея. Единственный сын был надежной опорой и поддержкой родителям – Анатолию Григорьевичу и Людмиле Степановне. Солдат отдал свою жизнь за наше будущее, защищая родную землю. Почивай с миром, Герой! Слава тебе во веки!" – подчеркнули на странице вуза.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, котрая служила в украинской армии с 2019 года. Молодая защитница была награждена почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Стальной крест".

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