В боях за Украину погиб Владислав Бугаенко из Черкасс. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. В боях за свободу и независимость нашей страны погиб Владислав Бугаенко из Черкасс.

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Об этом сообщил в Facebook его командир Владимир Шиятый. Он подчеркнул, что защитник был настоящим патриотом (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ты был настоящим, Влад: человеком, патриотом, настоящим воином, настоящим побратимом, настоящим другом. Таким ты остаешься для нас навсегда. Имел большую честь быть твоим командиром, другом и наставником. Почивай с миром, друг! Помним! Скучаем!" – написал Шиятый.

По его словам, прощание с Бугаенко состоится 28 апреля на Площади Славы в Черкассах.

"Начало в 12 часов. В случае непогоды – в Доме траура", – добавил Шиятый.

Также он попросил неравнодушных граждан поддержать семью погибшего героя.

"Просьба поддержать семью Владислава: карта Монобанка 5375 4141 1976 2598, Диденко Лариса (жена)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на фронте погиб военный медик Роман Бабич. Герой был родом из села Чуньков Черновицкой области.

Также ранее в Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиту Украины. 36-летний Вадим Закалист был родом из Харьковской области.