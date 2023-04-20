Спасал других на фронте, но погиб сам: вражеский снаряд убил военного медика из Буковины. Фото

Военный медик Роман Бабич погиб на фронте в боях с оккупантами. Защитник был родом из села Чуньков Черновицкой области.

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О гибели Героя сообщил председатель Кадубовецкой громады Николай Катеринчук. "Мы все видим, как высока цена за нашу свободу, за нашу мирную жизнь. Непоправимая потеря снова коснулась нашей громады. Получил сообщение о том, что погиб Роман Бабич, житель с. Чуньков", – написал в своем Facebook.

Он рассказал, Роман Бабич служил больше года. За это время спас не одну жизнь на фронте:

"За период военной службы проявил себя как настоящий патриот своего государства, как бесстрашный и сильный воин, который, несмотря на все риски, спасал побратимов".

По словам чиновника, жизнь Героя забрал вражеский снаряд.

Дата и время встречи Героя будет известна позже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 января на фронте погиб другой Роман Бабич – известный военный медик, Народный герой Украины. В тот день он проводил операцию раненому бойцу, а уже поздно вечером стало известно о его гибели.

– В Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиты родной страны. 36-летний Вадим Закалистов был родом из поселка Новая Водолага Харьковской области.