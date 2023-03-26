Бывший ''якудза'' из Японии почти год защищает Украину от оккупантов: какой совет он дал украинцам. Видео

Защитник из Японии с позывным "Харусан" уже почти год в рядах Вооруженных сил Украины борется с российской агрессией. В прошлом, в течение около 20 лет он входил в клан японской мафии якудзы, после чего еще 10 лет провел за решеткой.

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Искупление грехов – не единственная причина приезда "Харусана" в Украину. Более важно для него уменьшить количество жертв войны и помочь украинцам победить и защитить свою независимость, рассказал воин в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Харусану" на днях должно исполниться 50 лет. Он приехал в Украину 1 апреля 2022 года. Японец не знал языка, но понимал, что языковой барьер – мелочи по сравнению с ужасами войны.

По словам защитника, вторжение РФ отличается от других военных конфликтов, которые сегодня происходят по всему миру.

"Это настоящая война, как Вторая мировая. Война с агрессором, с Россией, ворвавшейся на эту территорию. И РФ напала не только на Украину, от нее страдают и другие страны. Она нанесла военный ущерб Молдове, Грузии, это я уже сейчас знаю. Поэтому Россия создает опасность не только Украине, и я это понимаю. И то, победит ли Украина в этой войне, может повлиять и на будущее Японии, поэтому я решил приехать", – объяснил военный.

"Харусан" – родом из Осаки. В якудзу попал в 16-летнем возрасте – в банде состоял отец парня.

"С позиции обычного человека якудза как организация, конечно, может пугать. Но с собственной позиции я не считаю организацию столь уж страшной и жестокой", – рассказал он.

Когда ему было 35, он покинул организацию из-за серьезного инцидента. Последующие 10 лет японец провел в тюрьме:

"Тюрьма – это место наказания, и особенно ты там не фиксируешься на собственном опыте. Лично я ничего плохого не сделал, но отсидел с ужасными людьми, которые нанесли вред людям, вредили им. И, глядя на них, я понял, кем не надо быть. Это был для меня такой урок и опыт".

В Японии у "Харусана" не было военного опыта. В Украине он получил специальность снайпера в 1-й отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна (Житомирщина), с которой несколько недель пробыл на линии фронта в Лисичанске.

Также воин выполнял военные задания и проходил подготовку на Запорожском направлении. С ноября 2022 года "Харусан" проходит подготовку в "Грузинском национальном легионе", чтобы вновь отправиться на фронт.

Летом он набил тату в виде украинского тризуба – оно символизирует "решительность, если нужно будет положить жизнь за Украину", говорит защитник. Тризуб дополнил другие яркие татуировки, присущие членам якудзы.

В Японии у "Харусана" – мать, отец и младшая сестра, но он планирует оставаться здесь до нашей победы.

"Да, искупление грехов – это мое личное, это есть в моем сердце, внутри, но, конечно, это не единственное, за чем я приехал. Есть более важная цель – уменьшить количество жертв для Украины, насколько я смогу, особенно среди детей, которые погибают. Ну и вообще моя цель – это одержать победу, защитить независимость Украины. Это главная миссия", – рассказал японец.

Он добавил, что в ВСУ вступили немало иностранцев, поскольку война с РФ – "это не только проблема Украины". Если Украина не победит, это будет грозить потерей мира во всем мире.

"И Россия, и Китай начнут захватывать другие страны, начнут подавлять их национальные освободительные движения и ужасов будет еще больше", – говорит "Харусан".

Защитник из Японии также дал свой совет народу Украины:

"Украинцам я хочу сказать одно: ни в коем случае не падайте духом. Ни в коем случае, что бы ни было, до самой победы, не падайте духом".

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