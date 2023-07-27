В боях за Украину погиб корреспондент и телеоператор Максим Шварцман. Фото Героя

От вражеского снаряда в Донецкой области погиб Максим Шварцман, который защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения российских войск. До 24 февраля 2022 года он работал фотокорреспондентом и видеооператором для украинских СМИ.

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Трагическое известие сообщила в Facebook его жена Марина. Она с горечью рассказала, когда и где можно провести в последний путь ее Героя, и попыталась описать боль своего сердца.

"У войны есть особый вид пыток для тех, кто ждет... Я своего Защитника дождалась. Теперь он будет защищать нас с неба", – написала женщина в эпитафии.

Смерть военного наступила 15 июля. Побратимы вспоминают его как мужественного бойца, надежного товарища и ответственного гражданина.

Вечные честь и память всем, кто отдал за Украину жизнь. Их подвиг сохранят поколения украинцев, он будет жить вечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в мае в бою с российскими оккупантами погиб известный украинский художник Владимир Черный, который был добровольцем. До войны он работал над созданием художественного фильма "Памфир" 2022 с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком.

Также весной этого года погиб 40-летний музыкант, дирижер Константин Старовицкий. С первого дня полномасштабного российского вторжения он пошел добровольцем в тероборону Киева, его ждали домой мать, супруга и дочь.

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