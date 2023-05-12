На войне погиб художник Владимир Черный: пошел на передовую, хотя в военкомате потеряли его документы

На передовой в бою с российскими оккупантами погиб известный украинский художник Владимир Черный, который был добровольцем. Воина убили 9 мая в 5 утра.

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Его любимая Елена Белецкая посвятила храброму герою пост в Facebook, в котором и рассказала о трагедии. В комментариях украинцы выразили свои соболезнования (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам избранницы защитника, он ни на миг не сомневался в том, что встанет на защиту своей страны. Несмотря на то, что документы художника в военкомате потеряли, он все равно взял в руки оружие.

"Ты стал супервоином. Ходил сам на позиции, проводил по самым опасным местам военных, палил по врагу и вытаскивал раненых собратьев с поля боя. Освобождал наши города, варил вкусные борщи взводу, заступался. В свободные секундочки фотографировал цветы и мох, из-за чего твои собратья сначала сторонились тебя. Писал рассказы, заботился о приблудных животных. Я чувствую дикую ярость, за то, что россияне уничтожили такую яркую и щедрую душой личность", – написала Елена Белецкая.

Известно, что Владимир Черный работал над созданием украинского художественного фильма "Памфир" 2022 с режиссером Дмитрием Сухолиткого-Собчуком. Он также отреагировал на смерть воина.

"Ты был одним из самых надежных людей. Как сказал твой коллега, в памяти останется только хорошее. В памяти о тебе только светлые моменты. Герою Слава", – написал режиссер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские оккупанты унесли жизнь 23-летнего воина ВСУ Богдана Михалаки из Измаила Одесской области, ушедшего на фронт добровольцем. На малой родине он был известным скрипачом.

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