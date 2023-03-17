Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

Среди украинских спортсменов, которые отдали свою жизнь в боях за Бахмут, оказался мастер спорта Украины по гандболу Роман Пронюк. 28 февраля ему могло исполниться 48 лет, но вражеская пуля настигла защитника раньше.

Видео дня

Роман родился в 1975 году в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Там же, в местной ДЮСШ он начал заниматься гандболом и весьма успешно. Окончил Ивано-Франковский колледж физического воспитания, после чего продолжил свое обучение во Львовском университете физической культуры имени Ивана Боберского, из которого успешно выпустился в 1999 году.

В спортивной карьере Романа было два основных клуба. С 1995-го по 2003 год, а затем с 2005-го по 2012-й он защищал цвета львовского СКА, отлучившись на два года в "Энергетик" из Нетешина.

Пронюк был участником европейских кубковых турниров в 1995-м и 1996 году, становился серебряным призером Спартакиады Украины и получил звание мастера спорта.

"Рома был самым веселым игроком команды, его все любили... Он навсегда останется для нас "Ромой", "Ромцей", "Ромахой". Больше всего он не любил проигрывать и на матчи всегда выходил только, чтобы победить", – рассказал о погибшем гандболисте его бывший партнер по команде СКА-Львов Валерий Мельник.

После начала российской агрессии в 2014 году Роман отправился воевать в зону АТО. К тому моменту за своими плечами у спортсмена была военная служба, которую он прошел в спортивном клубе армии во Львове.

По словам главы Городенковской общины Богдана Кобылянского, последнее время Пронюк проживал с отцом в Коломыйском районе. Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину спортсмен женился. Однако после 24 февраля 2022 года снова взял в руки оружие и отправился воевать.

Зимой Роман вместе с побратимами сдерживали атаки российских оккупантов в Бахмуте. И 16 февраля гандболиста не стало. Про подробности гибели Романа рассказал его сын Евгений Пронюк. Спортсмен находился тогда на окраине Бахмута.

"Тяжелые и напряженные бои не прошли без трудностей. Защищая своего боевого товарища, Роман Пронюк отдал свою жизнь и сохранил жизнь напарника. Пуля попала в шею. Всем небезразличным – он был настоящим мужчиной, который без колебаний был готов пожертвовать самым дорогим, а именно – жизнью. Навсегда в сердце", – написал Евгений.

"Не дожил до победы... Лучшие покидают эту землю. Смелый, справедливый, с чувством юмора, небезразличный к более слабым, таким я тебя запомню", – отреагировала подруга юности Романа Мария Костюк.

"Роман Пронюк, ты жив, пока живы те, кого ты любил, те, кто тебя любил", – отметил друг погибшего Андрей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что детский футбольный тренер погиб во время выполнения боевого задания под Соледаром. Его искали два с половиной месяца.

Также мы рассказывали, что под Бахмутом погиб одесский футболист и отец двоих детей.

В ожесточенных боях за город-крепость Бахмут отдал свою жизнь и легкоатлет из Киева и единственный сын.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!