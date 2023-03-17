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Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

Елена Павлова
Другие виды спорта
4 минуты
8,7 т.
Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

Среди украинских спортсменов, которые отдали свою жизнь в боях за Бахмут, оказался мастер спорта Украины по гандболу Роман Пронюк. 28 февраля ему могло исполниться 48 лет, но вражеская пуля настигла защитника раньше.

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Роман родился в 1975 году в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Там же, в местной ДЮСШ он начал заниматься гандболом и весьма успешно. Окончил Ивано-Франковский колледж физического воспитания, после чего продолжил свое обучение во Львовском университете физической культуры имени Ивана Боберского, из которого успешно выпустился в 1999 году.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист
Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

В спортивной карьере Романа было два основных клуба. С 1995-го по 2003 год, а затем с 2005-го по 2012-й он защищал цвета львовского СКА, отлучившись на два года в "Энергетик" из Нетешина.

Пронюк был участником европейских кубковых турниров в 1995-м и 1996 году, становился серебряным призером Спартакиады Украины и получил звание мастера спорта.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

"Рома был самым веселым игроком команды, его все любили... Он навсегда останется для нас "Ромой", "Ромцей", "Ромахой". Больше всего он не любил проигрывать и на матчи всегда выходил только, чтобы победить", – рассказал о погибшем гандболисте его бывший партнер по команде СКА-Львов Валерий Мельник.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист
Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

После начала российской агрессии в 2014 году Роман отправился воевать в зону АТО. К тому моменту за своими плечами у спортсмена была военная служба, которую он прошел в спортивном клубе армии во Львове.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

По словам главы Городенковской общины Богдана Кобылянского, последнее время Пронюк проживал с отцом в Коломыйском районе. Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину спортсмен женился. Однако после 24 февраля 2022 года снова взял в руки оружие и отправился воевать.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

Зимой Роман вместе с побратимами сдерживали атаки российских оккупантов в Бахмуте. И 16 февраля гандболиста не стало. Про подробности гибели Романа рассказал его сын Евгений Пронюк. Спортсмен находился тогда на окраине Бахмута.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист
Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

"Тяжелые и напряженные бои не прошли без трудностей. Защищая своего боевого товарища, Роман Пронюк отдал свою жизнь и сохранил жизнь напарника. Пуля попала в шею. Всем небезразличным – он был настоящим мужчиной, который без колебаний был готов пожертвовать самым дорогим, а именно – жизнью. Навсегда в сердце", – написал Евгений.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

"Не дожил до победы... Лучшие покидают эту землю. Смелый, справедливый, с чувством юмора, небезразличный к более слабым, таким я тебя запомню", – отреагировала подруга юности Романа Мария Костюк.

"Роман Пронюк, ты жив, пока живы те, кого ты любил, те, кто тебя любил", – отметил друг погибшего Андрей.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что детский футбольный тренер погиб во время выполнения боевого задания под Соледаром. Его искали два с половиной месяца.

Также мы рассказывали, что под Бахмутом погиб одесский футболист и отец двоих детей.

Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист
Попала в шею: спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист

В ожесточенных боях за город-крепость Бахмут отдал свою жизнь и легкоатлет из Киева и единственный сын.

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