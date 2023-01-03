В боях с российскими оккупантами погиб майдановец и отец пятерых детей Олег Юрченко

В боях с российскими оккупантами погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и площадь Олег Юрченко. Герой отдал свою жизнь за Украину в районе Бахмута в Донецкой области.

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Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович. "Еще одна тяжелая потеря. Погиб Олег Юрченко. Один из тех, кого с уверенностью можно причислить к лучшим украинцам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрченко был умным, сильным, отважным. Украинский защитник активно участвовал в общественной жизни и был членом Союза украинской молодежи в Украине.

После победы Майдана, он пошел на государственную службу строить Украину, а затем на военную – защищать ее.

У Олега Юрченко осталась жена и пятеро несовершеннолетних детей.

"Без таких как Олег трудно будет поднимать страну после победы в войне. Но мы сделаем это, в частности, в память таких как он, которым благодарим приближение этой победы", – отметил Вятрович.

Напомним, в боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб казак Владимир Гаврилюк. 42-летний воин ушел на войну с первого дня полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину с вражескими войсками России погиб известный режиссер монтажа с позывным "Тарантино" Виктор Онисько. Он работал над украинскими фильмами и сериалами, в том числе над лентами "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Кофе с кардамоном", "Отдана".

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