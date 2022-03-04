В боях под Гостомелем погиб Герой Украины Валерий Чибинеев: ему было 34 года

В ожесточенном бою под Гостомелем Киевской области полег украинский Герой и защитник нашей земли Валерий Чибинеев. Молодому бойцу было всего 34 года.

О трагедии сообщили в городского совете Бердянска, откуда защитник был родом. Известие стало ударом не только для близких друзей погибшего, но и для всех, кто был лично знаком с героем.

Сам Чибинеев вырос в детском доме-интернате. В первые дни войны на Донбассе мужественно проявил позицию и отправился защищать суверенитет Украины.

"За мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, верность военной присяге Указом Президента Украины №348/2016 от 23 августа 2016 года командиру роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады было присвоено Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", – указано в сообщении.

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Украина не забудет смелость и подвиг Валерия Чибинеева. Каждый из нас благодарен ему за борьбу до последнего вздоха.

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