Без отца остались трое детей: в боях на Донетчине погиб защитник с Винниччины. Фото

Защитник с Винниччины Виталий Нечай погиб на фронте вследствие артиллерийского обстрела в районе города Часов Яр на Донетчине. Воину навсегда осталось 39 лет.

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О гибели Героя сообщили в ГП "Леса Украины", где Виталий работал до мобилизации. Без отца остались трое детей.

Мобилизировался в феврале 2023 года. Служил механиком-водителем 57-й бригады 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 2-й механизированной роты.

До войны Виталий Нечай был рабочим на нижнескладских работах Бершадского лесопункта филиала "Гайсинское лесное хозяйство".

"Он был порядочным и искренним человеком, профессионалом своего дела", – таким помнят его коллеги.

В Ободовской громаде рассказали, что Виталий был жителем села Малая Стратиевка. Трагедия произошла 24 мая.

"Безжалостная война унесла не только его жизнь, но и мечты, и будущее… Забрала сына у любящих родителей, у детей – заботливого отца, у общества – отважного защитника… Виталий Александрович служил верой и правдой за нашу Украину, за независимость, за спокойствие сердец и за будущее каждого украинца", – говорится в сообщении.

Дату прощания с Героем пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воины с Черниговщины Алексей Белявский и Сергей Бережной погибли в боях на Донетчине. С первых дней они встали на защиту Украины.

– В боях на Луганщине погиб Петр Бабак "Барбер" из Львовской области.

– В районе Нескучного на Донетчине погиб Ярослав Козерецкий "Ворон". Герой был родом из села Яблоновка Носовской громады на Черниговщине.