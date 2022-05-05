В Бородянке на Киевщине вернули интернет

Специалисты АО "Укртелекома" возобновили работу узла связи в пгт Бородянка и вернули услуги интернет-доступа для абонентов города.

1541 и 51 минут – столько времени прошло до возобновления работы интернет-узла Укртелекома в пгт Бородянка Киевской области. За это время здание, в котором размещаются узлы связи оператора, пережило обесточивание, прямые обстрелы, пожары, оккупацию и переустройство в логово врага.

Здание, хотя и получило значительные повреждения, но выстояло. В то же время многие станционное и линейное оборудование сетей Укртелекома были выведены из строя или полностью разрушены в пожарах или боях..

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В настоящее время работа узла возобновлена, заменены основные элементы поврежденной телекоминфраструктуры. Продолжаются локальные работы по обновлению абонентской распределительной сети в населенном пункте. Продолжаются работы по восстановлению услуг фиксированной телефонии. Аварийно-восстановительные бригады координируют свои действия с подразделениями ГСЧС, в частности саперными, энергетиками и другими службами.