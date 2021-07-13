В Борисполе на сессии горсовета произошла драка. Видео

В городском совете Борисполя возникла массовая драка. На сессию пришли представители Национального корпуса и требовали встречи с мэром города.

Об этом сообщает телеканал "ТРС Борисполь", который вел трансляцию заседания в Facebook. Причиной акции протеста стала стихийная свалка под Борисполем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Активисты развернули плакаты и начали высказывать свои требования в микрофон. Это не понравилось депутатам, поэтому между ними началась потасовка, которая переросла в стычку с кулаками. Их разнимал полицейский.

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Вблизи полей фильтрации "Бориспольводоканала" и аэропорта "Борисполь" продолжает незаконно работать стихийная свалка строительных отходов. Территория пополняется отходами со стройплощадок города и района, хламом из коммунальных предприятий региона.

Активисты Нацкорпуса утверждают, что ответственность за существование этого полигона должна нести городская и районная власть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове перед началом внеочередной сессии городского совета потолкались депутаты. Конфликт случился из-за недопуска на заседание помощников депутатов.