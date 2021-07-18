В большинстве областей Украины пройдут дожди: синоптики дали прогноз на понедельник

В Украине в понедельник, 19 июля, в большинстве областей пройдут дожди. Несмотря на это температура воздуха будет высокой, на юге страны достигнет +36 градусов Цельсия.

Таковы данные Украинского гидрометцентра. В Киеве также прогнозируют дождь, температура воздуха днем достигнет +30 градусов, а ночью опустится до +21.

В целом по Украине предусматриваются дожди, в частности в центральной части и на западе (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях). Температура воздуха днем достигнет от +24 до +32 градусов Цельсия, а ночью от +18 до +20.

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На востоке и на юге страны без осадков. В курортных городах днем температура будет от +33 до +36 градусов Цельсия, а ночью опускаться до +21.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что во второй половине июля погода в Украине будет аномально жаркой, когда воздух прогреется почти до рекордных 40 градусов. К концу месяца температура станет комфортной, но одновременно регионы кое-где накроют бури с ливнями.