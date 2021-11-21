В больнице умер майор ВСУ Абразовский

В субботу, 20 ноября, скончался военнослужащий 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" майор Руслан Абразовский. Мужчине было всего 44 года, он скончался в больнице Днепра, куда его доставили из зоны проведения Операции Объединенных сил.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Винницкого горсовета Елена Верлан-Кульшенко. Она уточнила, что Абразовский родился в поселке Литин в Винницкой области.

Он выбрал профессию военного сразу после школы, пройдя путь от лейтенанта до майора. Во время войны на Донбассе Руслан Абразовский провел на фронте шесть ротаций, каждая из которых длилась более восьми месяцев.

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"До последнего дня своей жизни Руслан Абразовский преданно служил стране...майор отдал свою жизнь, защищая наше спокойствие! Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным!" – написала Верлан-Кульшенко.

Офицер работал на командном пункте, его смерть не была боевой потерей, сообщили в подразделении, где служил Абразовський, передает "Новинарня".

Похоронят воина на малой родине, дата и время прощания станут известны позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий. Его звали Уберт Мрачковский.