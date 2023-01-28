В Белозерское в Донецкой области доставили 4 тысячи проднаборов от Фонда Ахметова

В Донецкой области продолжаются выдачи гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

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Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова продолжают доставлять гуманитарную помощь в самые горячие точки Украины. Не так давно очередная партия с почти 4 тысячами продуктовых наборов поступила в город Белозерское Донецкой области.

Сейчас треть жителей громады — это пенсионеры и вынужденные переселенцы, нуждающиеся в особой заботе, поэтому выдачи продовольственных наборов от Фонда продолжаются и сегодня.

"Из-за войны у наших людей сложилась тяжелая жизненная ситуация, поэтому мы решили обратиться в Фонд Рината Ахметова за помощью. Спасибо им за поддержку", — говорит Николай Прокофьев, первый заместитель Белозерского городского головы.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.