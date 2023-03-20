В Бахмутский район передали 4 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал около 4 тыс. продуктовых наборов жителям прифронтовых городков Бахмутского района. Половина из них – с таблетками для обеззараживания воды.

Видео дня

В настоящее время гуманитарная помощь оказывается жителям Торецка, Звановки и Северска. В наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука. А еще крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Кроме продуктов, которые можно долго хранить, в наборе есть специальные таблетки. Благодаря им 30 литров воды можно сделать пригодными для питья и приготовления пищи.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.