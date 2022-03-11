В 'Азове' заявили, что практически уничтожили БТГр оккупантов

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Под Мариуполем бойцы "Азова" и морские пехотинцы продолжают защищать город от атак российских оккупантов . Азовцы заявили, что защитникам Мариуполя удалось уничтожить практически под чистую одну из российских батальонно-тактических групп.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале полка "Азов".

"Азовцы и морпехи продолжают защищать город от вражеских нашествий. В результате боевых действий, целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил россии. Время решительных действий пришло", - сообщили защитники Мариуполя.

Кроме ликвидации самих оккупантов, украинские воины еще и получают трофеи. Часть из них – захваченные российские танки – показали на фото с командиром полка с позывным "Рэдис".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Луганской области российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. А на другом направлении наши армейцы подбрали исправную технику, которую россияне массово бросают в украинских полях.