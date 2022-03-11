На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото

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В Луганской области российские оккупанты сбежали от украинских армейцев и пограничников. После себя они оставили украинским военным трофеи.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает. На Луганщине деморализованные рашисты сбежали от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ. Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами, а также зенитную установку", - рассказали в ГНСУ.

Пограничники показали фото трофеев.

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"Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не так, как врагу понравится. Пограничники вместе с другими составляющими сил обороны продолжают чистить украинскую землю от вражеской нечисти", - уверили защитники Украины.

Ранее стало известно, что 11 марта украинские военные в Черниговской области освободили от оккупантов пять населенных пунктов. В Генштабе констатируют, что в рядах захватчиков началась паника.

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