На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото

Лилия Рагуцкая
Общество
1 минута
На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Луганской области российские оккупанты сбежали от украинских армейцев и пограничников. После себя они оставили украинским военным трофеи.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает. На Луганщине деморализованные рашисты сбежали от украинских пограничников и военнослужащих ВСУ. Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами, а также зенитную установку", - рассказали в ГНСУ.

Пограничники показали фото трофеев.

На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото
Видео дня
На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото
На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото
На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото
На Луганщине российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи. Фото

"Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не так, как врагу понравится. Пограничники вместе с другими составляющими сил обороны продолжают чистить украинскую землю от вражеской нечисти", - уверили защитники Украины.

Ранее стало известно, что 11 марта украинские военные в Черниговской области освободили от оккупантов пять населенных пунктов. В Генштабе констатируют, что в рядах захватчиков началась паника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПотери России в войне с УкраинойВойна в Украине 2022Вооруженные силы УкраиныГосударственная пограничная служба УкраиныРоссия - страна-агрессорstopwarРоссия