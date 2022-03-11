Оккупанты бросили в грязи новые танки и сбежали: в ВСУ показали трофеи. Видео

Одна из мотопехотных бригад Вооруженных Сил Украины получила в виде трофеев новенький российский танк Т-80 и еще много полезного. Оккупанты увязли на тяжелой технике в грязи - и сбежали, бросив ее прямо в поле.

Видео с новым затрофеенным танком бойцы выложили в сеть.

"Они поехали по свежевспаханномму полю, увязли в грязи - и не смогли вытащить. Видно, что "олени" из Сибири, никогда не видели поля обработанные... А мы с местными откопали, выехали - и все", - рассказывает украинский военный .

По словам украинских защитников, на том поле без единого выстрела со стороны украинцев оккупанты потеряли 2 танка, 3 САУ, ТОС-1 "Буратино", 2 МТ-ЛБ (или, как их называют, "мотолиги"), 2 бензовоза.

Видео дня

"А дальше еще мы ездили - потому что мы выбирали, так сказать, технику - там еще стояло много чего, но наши партизаны уже их разбили, прицелы посбивали. Чтобы россияне не смогли их больше использовать", - смеется украинский воин.

Вся техника, отныне появившаяся на вооружении украинского подразделения – исправна. И послужит ВСУ против своих бывших хозяев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что похожая история с утра произошла на Луганщине: там российские оккупанты сбежали, оставив украинским военным трофеи.

Всего за две недели войны РФ потеряла в Украине минимум 353 танка и 57 самолетов.

Только за последние сутки ВСУ сбили десять самолетов российских оккупантов.