В августе энергетики ДТЭК возобновили поставки света для 321 тысячи семей

За август энергетики ДТЭК вернули свет 321 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. После каждой воздушной или артиллерийской атаки специалисты максимально оперативно ремонтируют электросети, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Видео дня

Об этом сообщили в компании.

В августе из-за атак врага регулярно страдали электросети страны и оставались без света тысячи украинцев. Энергетики операторов систем распределения ДТЭК Сети за август вернули свет 242 тысячам семей на Донетчине и 77 тысячам семей Днепропетровщины, приближенных к зонам активных боевых действий и временно оккупированных территорий.

Инфраструктурные объекты Одесской области продолжают подвергаться атакам врага. Из-за этого терпят повреждения электросети области. Специалисты ДТЭК Одесские электросети возобновляли их работу для 2 тысяч семей Одесщины.

"Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом. За более чем год полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,7 миллиона семей на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донбассе и столице. Большинство из них – уже десятки раз оставались без света из-за атак врага", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, в рамках подготовки к зиме энергохолдинг ДТЭК досрочно завершил очередной капитальный ремонт энергоблока мощностью 200 МВт на одной из своих теплоэлектростанций. В общей сложности на прошлой неделе после ремонта компания добавила в энергосистему два энергоблока ТЭС общей мощностью почти 400 МВт.