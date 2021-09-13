В "АТБ" прокомментировали сложившиеся "не партнерские" отношения с "Украинской пожарно-страховой компанией"

В целях информирования общественности о фактах возможных недобросовестных действий и предостережения от подобных практик в будущем, группа "АТБ" сообщает следующее.

В 2019 году между "Украинской пожарно-страховой компанией" и ЧП "Транс Логистик" (входит в группу "АТБ") был заключен договор добровольного страхования наземного транспорта — КАСКО, по которому страховой компанией застрахованы более 800 принадлежащих ЧП "Транс Логистик" транспортных средств. Все причитающиеся по договору денежные средства от ЧП "Транс Логистик" за страхование транспортных средств страховая компания получила и не возвращала.

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После заключения договора КАСКО, страховая компания осуществляла отдельные страховые выплаты в адрес ЧП "Транс Логистик" по застрахованным транспортным средствам. Однако, когда сумма долга страховой компании перед ЧП "Транс Логистик" по страховым выплатам стала значительной, страховая компания перестала перечислять такие страховые выплаты по неизвестным причинам (вероятнее всего, осуществление выплат стало просто невыгодным для страховой компании).

На сегодняшний день "Украинская пожарно-страховая компания" получила от ЧП "Транс Логистик" страховые платежи за страхование транспортных средств по договору КАСКО в размере 11 млн. грн., при этом отказывается от выполнения взятых на себя обязательств по страховым выплатам на сумму около 7 млн. грн., что стало причиной инициирования ЧП "Транс Логистик" более трех десятков судебных процессов.

"В Корпорации "АТБ" считают, что "Украинская пожарно-страховая компания" умышленно отказывает в страховых выплатах по надуманным основаниям, ссылаясь на отсутствие Актов осмотра автотранспортных средств, ответственность за составление которых возлагается на саму же страховую компанию, и которые подписываются этой же страховой компанией в одностороннем порядке", — прокомментировали данную возникшую спорную ситуацию в пресс-службе Корпорации "АТБ".

"По нашему мнению, Украинская пожарно-страховая компания" безосновательно отказывает в страховых выплатах по договору КАСКО, действуя недобросовестно в разрез партнерским правилам", — пресс-служба Корпорации "АТБ".