В апреле энергетики вернули свет 206 тысячам семей - ДТЭК

За апрель энергетики возобновили поставки света в 206 тысячах домах Донбасса и Днепропетровщины.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В апреле обстрелов больше всего подвергались электросетям в областях, приближенных к зонам боевых действий на Донетчине и Днепропетровщине. Всего за месяц энергетики возобновили работу энергетического оборудования для 199 тысяч семей Донбасса и почти 7 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Специалисты операторов системы распределения ежедневно работают в зонах повышенного риска, чтобы возвращать свет людям жителям самых сложных регионов. С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года энергетики вернули свет 7,4 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киев", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

В энергокомпании подчеркивают, что сразу приступают к устранению повреждений после обстрелов, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения ВСУ и ГСЧС. Напомним, ранее сообщалось, что в марте энергетики вернули свет 130 тысяч семей.