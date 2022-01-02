В Амстердаме вспыхнули жесткие столкновения между полицией и антиковидным митингом. Видео с места событий

В Амстердаме митинг против локдауна перерос в столкновения между протестующими и полицией. Последняя применяет силовые методы подавления протеста.

Как сообщает Guerilla Reporters, правоохранители используют щиты и дубинки. Кроме того, на демонстрации присутствуют служебные собаки, которых силовики натравливают на участников митинга.

Пользователи соцсетей жалуются, что фактически полиция избивает горожан.

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По данным Guerilla Reporters, в акции протеста участвуют более 3,5 тысячи человек. Недовольство жителей вызвал очередной локдаун в связи с пандемией COVID-19.

Neerknuppelen, is de regel op het #Museumplein als je het niet met de regering eens bent. #2januariAmsterdam #politiegeweld pic.twitter.com/KYiJr1yB8d — Geweyke (@geweyke) January 2, 2022

Напомним, на рождественские и новогодние праздники в королевстве Нидерландов в связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон ввели жесткий локдаун, который будет действовать до 14 января.

Культурные и спортивные учреждения, парикмахерские, салоны красоты и непродовольственные магазины в этот период будут закрыты. Школы страны заработают не ранее 9 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, число заражений коронавирусом в Европе превысило отметку в 100 миллионов. Это больше, чем третья часть от всех случаев инфицирования в мире.