В Амстердаме вспыхнули жесткие столкновения между полицией и антиковидным митингом. Видео с места событий

Анна Паскевич
Общество
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В Амстердаме вспыхнули жесткие столкновения между полицией и антиковидным митингом. Видео с места событий

В Амстердаме митинг против локдауна перерос в столкновения между протестующими и полицией. Последняя применяет силовые методы подавления протеста.

Как сообщает Guerilla Reporters, правоохранители используют щиты и дубинки. Кроме того, на демонстрации присутствуют служебные собаки, которых силовики натравливают на участников митинга.

На протестующих натравливают служебных собак

Пользователи соцсетей жалуются, что фактически полиция избивает горожан.

Видео дня
В Амстердаме протестуют против очередного локдауна

По данным Guerilla Reporters, в акции протеста участвуют более 3,5 тысячи человек. Недовольство жителей вызвал очередной локдаун в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, на рождественские и новогодние праздники в королевстве Нидерландов в связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон ввели жесткий локдаун, который будет действовать до 14 января.

Культурные и спортивные учреждения, парикмахерские, салоны красоты и непродовольственные магазины в этот период будут закрыты. Школы страны заработают не ранее 9 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, число заражений коронавирусом в Европе превысило отметку в 100 миллионов. Это больше, чем третья часть от всех случаев инфицирования в мире.

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