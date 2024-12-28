В 2024 году Россия активизировала вербовку украинцев через соцсети: в Нацполиции назвали число поджогов военных авто. Видео

Россия с начала 2024 года активно вербует украинцев через соцсети. Вражеские спецслужбы подстрекают наших сограждан к совершению терактов и диверсий, а также препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины.

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Только поджогов военных автомобилей в этом году было совершено более 340, в более чем 200 случаях виновным сообщено о подозрениях. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов в эфире телемарафона.

По его словам, россияне ведут активную работу по вербовке украинцев для совершения противоправных действий.

"С начала 2024 года спецслужбы РФ начали активную вербовку наших граждан через соцсети с целью совершения терактов, повреждения имущества, препятствования законной деятельности ВСУ и, конечно, совершения диверсионных действий. Если брать отдельные случаи поджога авто военнослужащих, то по состоянию на сегодняшний день мы зафиксировали уже 341 такое преступление", – сообщил Небытов.

О подозрении сообщили поджигателям по 219 таким фактам.

По сравнению с текущим годом, в 2023 году российские спецслужбы вербовали единицы украинцев.

"Но массовая, системная работа... спецслужбами РФ начата именно в начале 2024 года. Конечно, подавляющее количество этих случаев пришлось на весну-лето этого года, но благодаря профилактическим и оперативно-розыскным мероприятиям и задержаниям определенных участников количество этих преступлений значительно уменьшилось" , – добавил Небытов.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали агентов российских спецслужб, взорвавших взрывчатку возле здания ТЦК в Житомирской области. Это произошло накануне Рождества, 24 декабря.

Следователи подозревают в теракте 41-летнего мужчину; его сообщницей, по версии следствия, была 23-летняя местная жительница.

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