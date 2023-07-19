Ужгород накрыл шторм: повалены десятки деревьев, затоплены улицы. Фото и видео

Ужгород в среду, 19 июля, накрыла непогода – из-за ливня и урагана упали больше 40 деревьев, улицы города затопило водой. Над ликвидацией последствий весь вечер работали спасатели и другие службы.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области. Там отметили, что ураган стал самым разрушительным за последнее время в Ужгороде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Не смотря на то, что ливень с градом длился всего 15-20 минут повалено 44 деревьев на проезжие части и автомобили, затоплено улицы и подвальные помещения.

"По состоянию на 21.30 19 зафиксировано 44 случая падения деревьев на проезжие части и транспортные средства. Специалисты ГСЧС Ужгорода 38 раз привлекались на распятие древесины и устранение ее с места падения", – говорится в сообщении.

Кроме того, три дерева упали в Виноградове, два – в Тячевском районе и один случай зафиксирован в городе Рахов.

Спасатели откачивали воду из 7 подтопленных подвальных помещений жилых домов.

Департамент городской инфраструктуры проинформировал, что сотрудники всех коммунальных служб задействованы для ликвидации последствий непогоды в Ужгороде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля во Львове произошла масштабная гроза. Большая часть города была затоплена.

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