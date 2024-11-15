Уже послезавтра вылетят на охоту: Порошенко закрыл сбор на дроны Heavy Shot, объявленный Барной для 'эдельвейсов'

Подразделение 10-й ОГШБр "Эдельвейс", где воюет Степан Барна, получит два дрона Heavy Shot. Половину суммы на мощные бомберы задонатили небезразличные украинцы, вторую половину закрыл Петр Порошенко.

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Об этом сообщили в "Европейской солидарности".

Дроны Heavy Shot используются в качестве бомберов для обеспечения обороны переднего края, для поражения укреплений в тылу врага. В частности, уничтожают блиндажи, занятые врагом, дома, склады БК и горюче-смазочных материалов. Их применяют для дистанционного минирования определенных маршрутов передвижения противника, а также для обеспечения удаленных подразделений боекомплектом, продуктами питания, питьевой водой. Такой дрон может нести вес до 20 кг.

"Война беспилотных систем настолько динамично развивается, что мы должны успевать, и, очевидно, без помощи людей, без помощи волонтеров нам очень сложно идти в ногу со временем. Поэтому нам важно придерживаться современных изобретений", – подчеркнул Степан Барна в комментарии журналистам.

"Это производство Украины, украинского предприятия. Но важно, что это – одно из самых современных средств автоматизированных ударных дронов, которые сегодня есть в Украине. Это мощное средство, которое дает возможность нести на себе примерно 20 кг полезного веса, т.е. Когда летит такой мощный дрон и сбрасывает на головы окупантов более 20 кг средств поражения, это, мягко говоря, им совсем неприятно. Поэтому для нас важно, чтобы такая работа проводилась и таких средств было как можно больше на фронте", – объяснил Степан Барна во время оглашения сбора.

"10-я Горно-Штурмовая бригада "Эдельвейс" отвечает почти в 25 километрах фронта. Зона ответственности моего подразделения "Барни" – это 5 километров. Чем больше таких дронов будет на фронте, тем лучше. Сейчас происходит осеннее похолодание, а соответственно будет затруднено совершение штурмовых действий противником. Лучшее средство поражения и самое эффективное – это работа беспилотных авиационных комплексов. Они не только дают возможность уничтожать врага, технику, склады, минировать позиции, а они самое важное, что дают, это спасать жизнь украинского солдата и перевести максимально войну в сферу БПЛА", – подчеркнул военный.

"Вы часто слышите от меня фразу, что это война технологий. Так и есть, поэтому наша команда находится в постоянном поиске лучшего, инвестирует в украинский оборонпром и масштабирует закупки новой техники. Сегодня вы видите перед собой результат слаженного взаимодействия воинов, украинского оборонпрома, волонтеров и нашей команды", – объясняет Петр Порошенко.

По его словам, у БПЛА Heavy Shot есть несколько каналов связи, защищенный от российского РЭБ. Имеет систему, благодаря которой он возвращается даже тогда, когда потеряна GPS-связь работает ночью.

"Был объявлен сбор на очень приличную сумму, потому что эти дроны стоят недешево. Степану удалось собрать только половину. Время проходило, а сбор двигался очень медленно. Мы вместе решили, что Фонд Порошенко перескажет оставшиеся 50% и мы выкупили дроны Heavy Shot для "эдельвейсов", – говорит Порошенко.

Петр Порошенко неоднократно удваивал волонтерское собрание для разных подразделений и бригад Сил обороны. На днях пятый Президент закрыл сбор на "Мавики", объявленный командир взвода беспилотных авиационных комплексов, поэтессой из Ивано-Франковской области Оксаной Рубаняк на позывной "Ксена".

Недавно народная депутат София Федина передала подразделению ССО пикап, средства на который собирали волонтеры ОО "Байрактар-14", а Порошенко добавил половину необходимой суммы.

Волонтеры из Ивано-Франковска недавно объявили сбор на квадроциклы для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая в свое время защищала Изюм и Харьков, а сейчас воюет на Востоке. Порошенко пообещал волонтерам удвоить количество квадроциклов – затем до 10 машин, купленных франковцами, добавил еще 10 своих.

Также Порошенко удвоил количество FPV-дронов, которые собирал Степан Барна в память о родном брате Олеге Барне, погибшем в Донецкой области 17 апреля 2023 года во время штурмовых действий. Благодаря этому 10-я ОГШБр "Эдельвейс" получила в общей сложности 200 дронов-камикадзе.