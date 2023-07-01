Уже не зависят от Каховского водохранилища: в 'Энергоатоме' рассказали о ситуации с охлаждением ЗАЭС

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что ситуация с охладителями энергоблоков на Запорожской атомной электростанции остается контролированной и стабильной, несмотря на теракт Каховской ГЭС, совершенного российскими войсками. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. заполнен водой.

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Об этом сообщается на официальном Telegram-канале предприятия. В течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает.

"Его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища. Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", – указали представители НАЭК.

По состоянию на 10:00 1 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС сохранялся без изменений. В настоящее время он составляет 16,57 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы "готовит теракт" на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Советник руководителя Офиса президента Подоляк ответил, что, очевидно, у россиян не все в порядке с логикой.

"Кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории, кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины? А главное, кто засунул свою безусловно агрессивную физиономию на чужую территорию?", – задается вопросом чиновник.

Если сама Россия все-таки решится устроить теракт на временно захваченной ее войсками ЗАЭС, весь цивилизованный мир будет рассматривать этот шаг, как использование ядерного оружия. Украина сейчас делает все возможное, чтобы оккупанты не сделали этого.