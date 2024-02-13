Уже есть первые результаты: Щербаков рассказал о сотрудничестве ОО 'Helper Украина' с полицией Запорожья в розыске пропавших без вести

В Запорожской области с декабря прошлого года начал действовать Центр розыска людей пропавших без вести при особых обстоятельствах. В этом прифронтовом регионе вопрос исчезновения людей особенно актуален. Помочь Центру в таком нужном и нелегком деле взялось общественное волонтерское движение "Helper Украина". Этот тандем уже дал первые результаты – за полтора месяца установлено 183 человека пропавших украинцев.

О сотрудничестве с Центром рассказал OBOZ.UA основатель общественного волонтерского движения "Helper Украина" Даниил Щербаков. По его словам, такое партнерство началось не случайно.

К Щербакову, как руководителю волонтерской организации, постоянно обращаются люди с просьбой помочь разыскать пропавших родных, знакомых или друзей. Это и подтолкнуло к сотрудничеству с Центром, который со своей стороны был открыт для такого партнерства.

Как руководитель "Helper Украина" Щербаков все время получает сообщение по просьбе помочь с розыском пропавших людей

"Поэтому наше партнерство по добрым делам с Центром розыска лиц пропавших без вести не случайно. Здесь в Запорожье на линии фронта этот вопрос к сожалению актуален и благодаря профессионализму, опыту и инновационным технологиям сотрудники центра делают чудеса, а мы в этом им помогаем", – рассказал Данило Щербаков.

В Центре работают 57 сотрудников, среди которых работники подразделений уголовного розыска, уголовного анализа, следственных подразделений, киберполиции, оперативно-технических мероприятий. Они занимаются розыском пропавших без вести не только гражданских людей, но и военных – область выступила инициатором передоверия оперативно-розыскным делам в отношении военнослужащих, пропавших на Запорожском направлении.

В результате совместных действий только за последний месяц домой вернулись 74 военнопленных, находившихся в розыске по Запорожской области.

По информации начальника криминальной полиции ГУНП в Запорожской области, полковник Руслана Невожая, за период с 28 декабря 2023 г. по 4 февраля этого года благодаря совместной работе полиции и волонтеров установлены 183 человека пропавших без вести при особых обстоятельствах. Из них живыми найдены 23 человека, из плена вернулись 74 военных, найдены тела 24 человек, еще 62 тела установлены с помощью ДНК экспертизы.

"Мы рады, что тандемы общественных организаций и вот таких уникальных без преувеличения центров работают и показывают долгожданный результат", - говорит Данило Щербаков.