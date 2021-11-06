Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост о том, каково было владеть личным автомобилем в СССР. Тут любители совка периодически рассказывают сказки о том, что в СССР было всё идеально, но на самом деле вся эта болтовня далека от истины — в отличие от например США, где среднестатистическая семья имела собственный двухэтажный дом и один-два автомобиля, советский нищий "средний класс" жил тремя поколениями семьи в бесплатных двухкомнатных хрущёвках, а автомобилем в лучшем случае владела каждая 10-я семья — по статистике в 1985 году на 1000 жителей СССР приходилось всего 45 автомобилей (ими владели, в основном, в крупных городах), тогда как в США в том же году на 1000 человек было целых 535 авто — почти в 12 раз больше! – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

Кроме того, сама совковая инфраструктура вообще не предполагала наличия у человека личного автотранспорта — который был весьма повседневной, обыденной и неотъемлемой бытовой вещью в развитых странах. В СССР было очень мало личных гаражей, практически не существовало нормальных автосервисов и в целом не было нормального рынка запчастей — все эти вещи "доставались" с чисто советскими унижениями, с помощью взяток и "знакомств".

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Недавно на ютубе я нашёл просто шикарную короткометражную документалку 1984 года под названием "Папа купил автомобиль". Что интересно — в этом (ещё доперестроечном) фильме достаточно честно и объективно показали всю жесть обладания автомобилем в СССР — негде хранить, негде чинить, а из-за перманентного дефицита запчастей ночью в машине скрутили колёса...

Итак, в сегодняшнем посте — обзор фильма про ужасы советского автомобилизма. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал конечно же тоже подписывайтесь)

02. Начинается фильм с покупки автомобиля неким среднестатистическим советским папой. Тут кстати опущена весьма важная часть — о том, каких колоссальных усилий требовала покупка личного автомобиля в совке. Во-первых, машина стоила гигантских по отношению к советской зарплате денег (которые нужно было непонятно как собрать), а во-вторых — купить личное авто вам ещё и должны были "разрешить" — фото такого "разрешения" я публиковал вот в этом посте.

В общем, папа в фильме покупает автомобиль — торжественность обстановки вокруг напоминает процесс бракосочетания в ЗАГСе или как минимум приобретение в собственность небольшого нефтеперерабатывающего завода. Да, покупка личного авто в СССР была таким достаточно редким и торжественным событием:

03. Далее показано, как корреспондент общается с семьёй, которая купила авто. Муж и жена заявляют, что хорошо бы, если машина была в каждой советской семье — но как мы знаем, в 1985 году (через год после создания фильма), в СССР было всего 45 личных автомобилей на 1000 человек. Ещё семья рассказывает, что планирует ездить на автомобиле на природу.

04. В общем, первая радость проходит, а дальше начинаются проблемы. Гаража у семьи нет — записаться в очередь на его строительство до наличия личного автомобиля было невозможно. Папа приезжет на стоянку — но тут ему говорят, что свободных мест на небольшой стоянке нет и не предвидится. На намёки папы "ну может места есть где-то ещё" начальник стоянки отвечает, что мест нет вообще и не будет (то есть, нет даже за взятку).

05. Папа-автомобилист едет на авто во двор своего дома — который не был спроектирован под наличие в советских семьях автомобилей, и папе приходится парковаться на газоне. Машину тут же обступают любопытные дети.

06. Дальше нам показывают кадры припаркованных как попало машин — автомобили разбросаны прямо на газонах и дорожках возле подъездов. Обратите внимание также и на то, что несмотря на лето, многие машины покрыты слоем давно немытой грязи — нормальных автомоек в СССР толком не было, а помыть машину во дворе многоэтажки было настоящей проблемой.

07. На следующих кадрах нам показывают бабок, которые заняты бессмысленными советскими пенсионерскими занятиями — вроде игры в домино. Бабки шипят на автомобилистов, ругая их за "хлопки дверями" и бензинный выхлоп, который назвают "газом" ("травят нас газом целыми днями!") — критика в общем-то справедливая, но тут важен ещё и социальный аспект — зависть. Владеющая автомобилем советская семья как бы поднималась на более высокую ступеньку на социальной лестнице, и многие соседи начинали её ненавидеть.

Не рассказывайте сказки про "равенство и братство" в советском обществе — там могли ненавидеть человека только за то, что он ест сливочное масло вместо дешевого маргарина, не говоря уже о покупке такой дорогостоящей вещи, как авто. Марксизм не сделал людей счастливыми — своей ложной теорией о "классах" он лишь научил отыскивать более успешных и ненавидеть их.

08. Далее перед нами предстаёт тот самый советский автомобилист — который из канализационного люка чинит свой ушастый "запорожец". Автосервисов в СССР-е практически не было, и каждый автомобилист должен был стать ещё и автослесарем. Владелец "запорожца" справедливо перечисляет все косяки советского автомобилизма, загибая пальцы — помыть машину негде, поставить на платную стоянку — проблема, вступить в гаражный кооператив — проблема и огромная очередь.

09. На следующих кадрах показывают какие-то умопомрачительные устройства, которые самостоятельно мостырят советские автовладельцы, чтобы подобраться к подвеске — в кадре мы видим бетонные балки, положенные под углом на бетонный блок —наверху этой импровизированной эстакады стоит зеленый "запорожец".

10. Закадровый голос сообщает, что главный герой фильма — папа — как-то похудел и осунулся. Сам папа рассказывает, что стал плохо спать по ночам — "машину надо куда-то пристраивать", и он постоянно боится, что с ней что-то случится ночью во дворе. Эй, совкофилы, где ваши рассказы про "ключи под ковриком, жили честно зато бедно"?

11. Далее камера мельком показывает несколько раздербаненных автомобилей во дворе — судя по вмятинам, машины попали в небольшое ДТП и так и стояли во дворе без ремонта (отремонтировать было проблемой), и постепенно произошло расхищение запчастей — по ночам машины ободрали как липку, сняв даже колёса и фары.

12. Папа обивает пороги гаражных кооперативов, где ему сообщают, что очередь на гараж — 1000 человек, придётся ждать не менее пяти лет. А далее нам показывают совковый гаражный кооператив с так называемым "самозастроем" — где автовладельцам просто выделяли землю, и они сами своими руками возводили гаражи. В кадре автовладельцы говорят, что строить не из чего — все материалы дефицитные, всё приходится выбивать с боем (и явно за взятки).

13. Дальше нам снова показывают папу, у которого с машины ночью всё-таки украли два колеса, аккумулятор и дворники — причём произошло это скорее всего в реальности, а не как постановочный сюжет для фильма (диктор делает на этом акцент). Милиция составляет протокол и осматривает машину. С момента покупки автомобиля прошло всего пять дней.

14. На следующих кадрах показывают быт совковых гаражных кооперативов — автолюбители целыми днями лежат под машинами, что-то ковыряя в подвеске или под капотом. СТО в стране хоть и есть, но толком не работают.

15. Про совковые СТО рассказывают в следующем эпизоде — как поясняет нам диктор, в то время когда закладывалось данное СТО, никто не рассчитывал что автомобилей станет такое "огромное количество" — аж 45 штук на 1000 жителей! Охренеть можно от такого количества. Вот это в чистом виде "плановая экономика" — в стране со свободным рынком нужное количество СТО появилось бы в ответ на спрос в течение 1-2 месяцев.

16. А далее нам показывают внутренний быт этого автосервиса — какое-то молодое длинноволосое хамло в хамской и чисто совковой манере общается с огромной очередью из автомобилистов. Такое совковое хамство возникало везде, где государство представляло монополию на услуги и там где не существовало конкуренции — продавцы могли как угодго измываться над покупателями, хамить, намекать на взятки — зная что клиенты всё равно придут к ним, так как товар (либо ресурс) достать больше негде.

В конце эпизода совковое автосервисное патлатое хамло заявляет, что машину они будут чинить только в следующем месяце, а всем остальным говорит, что "на сегодня товарищи запись закончена, просьба приходить в следующую субботу к восьми утра".

17. Водители рассказывают, что чинятся машины в данном совковом автосервисе из рук вон плохо — запчастей нет, постоянные очереди, не производятся регламентные работы по сервисной книжке, всё делают и крутят "на глаз". В общем, происходит то же самое, что и в остальной совковой сфере услуг — вам нахамят, вытрут о вас ноги, истребуют взятку и всё равно сделают плохо.

18. В следующем эпизоде нам показывают совковый магазин запчастей, где продавец говорит о том, что он сам ездит 10 лет на "жигулях" и в принципе чинить там всё можно и без автосервиса (видимо, из люка во дворе или из ямы в гараже), но на них в принципе нет запчастей — всё нужно "находить и доставать".

19. В конце фильма нам демонстрируют также некое "общество авто-мото-любителей" — куда за помощью пошли отчаявшиеся изменить положение вещей автолюбители. Председатель общества — какой-то старый гриб, а само "общество" — типичная псевдообщественная советская организация, которая ни на что не влияет. Как рассказывает гриб — "мы можем только проконсультировать водителей по вопросам безопасности движения" и т.д.

В общем, это просто шикарное кино, которое я обязательно советую посмотреть всем любителям совка — версия фильма доступна на ютубе. Посмотреть хотя бы для того, чтобы осознать тот факт, что никакие "америкосы" и никакие "могущественные евреи" не разваливали СССР — он развалился сам по себе, в том числе и от вот такого бытового абсурда, с которым обычные люди сталкивались каждый день. Очень жаль, что многие сейчас стали забывать об этом, предпочитая сказки о "лучшем в мире мороженом"...

Такие дела.

А вы сталкивались с автомобилизмом в СССР? Какие впечатления остались? Что вообще обо всём этом думаете?

Напишите в комментариях, интересно.